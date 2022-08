Cidades Com gerador queimado, hospital tem de transferir pacientes de UTI, em Jaraguá Segundo a direção da unidade de saúde, o problema foi causado por uma sequência de quedas no fornecimento de energia elétrica, que sobrecarregou o sistema; Enel alega defeito interno

Três pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) precisaram ser transferidos para Anápolis, a cerca de 80 quilômetros do município, depois que o gerador da unidade pegou fogo, na terça-feira (16), e deixou o local sem energia por duas horas e meia. Segundo a direção do Heja, o problema foi causado por um...