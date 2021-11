Cidades Com nova variante, cidades de Goiás podem vetar festas de Natal e Réveillon Secretaria Estadual de Saúde vai emitir recomendação para que eventos de rua não sejam realizados. Protocolos são reforçados

Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas do estado, pode cancelar as festas de Natal e Réveillon em praças públicas previstas para este fim de ano. O motivo é a circulação da variante do coronavírus (Sars-CoV-2) ômicron, classificada como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cepa, identificada inicialmente na África do Sul, já foi confirma...