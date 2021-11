O Mutirão Iris Rezende, realizado pelo Governo de Goiás em homenagem ao ex-governador do Estado e ex-prefeito de Goiânia, ocorre neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de novembro, e será sediado na Praça da Feira, no Setor Morada do Sol, na região Noroeste de Goiânia.

Entre os principais pontos do Mutirão estão a oferta de duas mil vagas de emprego, aperfeiçoamento profissional, orientações sobre emissão de documentos, acesso a linhas de crédito e renegociação de dividas.

A população também ira receber stands com realização de consultas e exame, teste de Covid-19, registro civil, cadastro para recebimento de benefícios sociais, entrega de brinquedos, distribuição de 3 mil cartões do Mães de Goiás, emissão de identidade e CPF, cadastro no Programa Tarifa Social Baixa Renda da Enel e totens Expresso e plataforma de atendimento digital do Vapt Vupt, que oferecerão mais de 70 serviços.

Confira alguns dos stands de serviço e atendimento:

Detran-GO

Por meio da unidade de atendimento, o Detran-GO vai oferecer alteração de endereço, comunicado de venda, embargo de licenciamento, intenção de venda, impressão de CRLV-E, consultas de veículo e habilitação, cadastro na CNH Digital, transferência de pontuação e instrução para recurso de multas. Além dos atendimentos, a equipe de educação para o trânsito do órgão estará no local com atividades de conscientização para ciclistas, pedestres e motoristas.

OVG

A unidade itinerante da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) fará a entrega de andadores, bengalas, kits de fraldas descartáveis geriátrica e infantil (para crianças com até dois anos de idade), leites especiais (para crianças com até um ano), cadeiras de rodas padrão e higiênica, muletas, colchões caixa de ovo e enxovais para gestantes e mães de bebês com até um mês de vida.

Consultas e exames

Na lista de atendimentos disponibilizados estão as consultas e os exames oftalmológicos, com mais de 1.200 senhas ao longo dos dois dias. Também serão oferecidos exames de imagem, como ultrassonografia, ecocardiografia e eletrocardiografia, aferição de pressão arterial e glicemia, testagem para Covid-19 e vacinação contra a doença. Também foi disponibilizada uma sala para médico clínico, para eventuais necessidades de atendimentos no local.

A expectativa é de que ao menos 150 trabalhadores da saúde estão mobilizados cada dia do evento, entre médicos, biomédicos, enfermeiros e administrativos.