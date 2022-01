Goiás passou ainda na noite deste sábado (23), de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), a marca de 1 milhão de casos da Covid-19 desde março de 2020, data da primeira confirmação de infecção no estado. Durante a pandemia também foram contabilizadas pela pasta 24.869 mortes em decorrência da doença.

Conforme o painel de Covid-19 da SES-GO, atualizado na manhã deste domingo (23), são 1.000.619 casos da doença registrados em Goiás. A incidência de infecção é de 14.257 casos a cada 100 mil habitantes. São 955.200 pessoas recuperadas da Covid-19 até o momento.

A faixa etária com mais casos confirmados foi a de 30 a 39 anos, com 225.801 casos. Na sequência estão as faixas de 20 a 29, com 201.845 confirmações, e de 40 a 49 anos, com 189.664.

Segundo o número apresentado pela pasta, as mulheres representam 53,72% dos casos confirmados, com 537.496 contaminações. Já os homens representam 46,28% das infecções, com 463.111 casos.

Em relação aos óbitos, porém, essa porcentagem se inverte. Das 24.869 mortes até o momento, 14.149 (56,89%) foram de homens, enquanto as mulheres representam 10.720 do montante (43,11%). A Secretaria ainda investiga 394 óbitos que podem estar relacionados à Covid-19.

A faixa etária com mais mortes foi a de 60 a 69 anos, com 5.584 casos. A segunda faixa com mais óbitos foi a de 70 a 79 anos, com 5.465.

Vacinação

A Secretaria de Saúde aponta no painel que 10.518.872 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em Goiás. Desse total, 5.278.519 são referentes à primeira aplicação, enquanto 4.428.827 à segunda e 767.120 à dose de reforço.

Em porcentagem, 89,41% da população com mais de 12 anos já tomou pelo menos uma dose da vacina. Em relação à segunda dose ou dose única, esse número cai para 75,02%.