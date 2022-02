Cidades Com queda no Fundeb, prefeituras veem dificuldade em reajuste para professores; Sintego rebate Diante do cenário de queda do fundo, prefeituras alegam dificuldades e até inviabilidade para cumprir o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores

Um levantamento realizado pela Federação Goiana dos Municípios (FGM) apontou queda média de 11% nos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos municípios em janeiro deste ano, na comparação com a média do último trimestre de 2021. Em ao menos 10 deles, a queda ficou em torno 20%. O Fundeb...