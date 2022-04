Cidades Com recorde de dengue entre capitais, Goiânia define multa de até R$ 26 mil para lotes vazios Lotes vagos e com entulhos que podem acumular água serão roçados e proprietários receberão a conta no ITU e ainda podem ser multados em até R$ 26 mil

O alto índice de casos de dengue que colocou Goiânia em situação de emergência e em primeiro lugar entre as capitais com mais casos registrados da doença fez com que algumas medidas mais sérias fossem tomadas. A multa para quem deixar um lote propício à criação do mosquito poderá chegar a até R$ 26 mil. Além disso, a Companhia de Urbanização (Comurg) da capital vai...