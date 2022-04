Cidades Combate à dengue em Goiânia é intensificado com articulação entre agentes e auditores fiscais O objetivo é evitar criadouros do aedes aegypti que também transmite chicungunha e zika vírus. Multas chegam a R$ 26 mil. Doença matou ao menos 9 pessoas neste ano na capital

O trabalho de intensificação na fiscalização aos focos do aedes aegypti, transmissor da dengue, chicungunha e zika vírus, vai ser realizado em Goiânia com uma articulação entre os agentes de endemias e os auditores fiscais. O reforço no serviço começa nesta segunda-feira (25), na região sudoeste da capital, onde há maior incidência de criadouros do mosquito. A intensificação das...