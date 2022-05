O frio já esperado nesta semana, em virtude da massa de ar polar que começa a agir em todo o país, começa a se intensificar nesta terça-feira (17), em Goiás. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além do avanço da frente fria, a formação de um ciclone na região sul deverá provocar uma mudança considerável em pelo menos 15 estados, sendo que em nove deles - incluindo Goiás -, a temperatura deve cair 5°C em relação à média.

Alguns municípios goianos já tiveram uma queda acentuada de temperatura no início desta manhã. É o caso de Anápolis, que amanheceu com 14°C; Jataí, com 12°C e Rio Verde, que atingiu 10°C. Em Goiânia, a expectativa é que haja queda de 6°C de terça-feira (17) para quarta-feira (18), passando da média dos 17°C para 11°C. Nos dias seguintes, a temperatura na capital deve permanecer abaixo dos 10°C.

Conforme mostrado pelo POPULAR, a chegada do ar frio da massa de ar polar também deverá provocar geadas em algumas partes do estado.

Tempestade subtropical

O ciclone que deverá atingir o sul do Brasil entre terça-feira (17) e quarta-feira (18) poderá provocar rajadas de vento com velocidade acima de até 120 km/h. A comunidade meteorológica entrou em consenso que se trata de um ciclone subtropical e que vai ser batizado pela Marinha do Brasil como uma tempestade subtropical de nome Yakecan ou "o som do céu" na língua tupi-guarani.

Confira como está a temperatura em algumas cidades goianas nesta terça (17):

Rio Verde

A terça começa com 15°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 23°C, chegando a 18°C durante a noite.

Anápolis

A terça começa com 15°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 26°C, chegando a 19°C durante a noite.

Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia começa o dia com termômetros marcando 19°C de madrugada e 17°C na parte da manhã. Durante a tarde, a previsão é de 25°C. A terça termina com 25°C.

Goiânia

A terça começa com 15°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 25°C, chegando a 19°C durante a noite.

