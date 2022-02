Cidades Começa retirada de 65 cabeças de gado e de caminhão que caíram no Rio Meia Ponte, em Goiânia O acidente aconteceu no último sábado (19) e a carga viva era transportada pela BR-153, no sentido Anápolis-Goiânia

Começou na manhã desta sexta-feira (25) a retirada das 65 cabeças de gado e da parte do caminhão que caíram no Rio Meia Ponte, em Goiânia. O acidente aconteceu no último sábado (19) e a carga viva era transportada pela BR-153, no sentido Anápolis-Goiânia. Nenhum animal transportado sobreviveu. A retirada, que está sendo realizada por baixo da ponte, deve d...