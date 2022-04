Já é hora de se vacinar contra a gripe. A campanha começou nesta segunda-feira (4) e segue até o dia 3 de junho. A capital disponibiliza as 71 salas de rotina da vacinação com as doses das 8 às 17 horas, além do Clube da Caixa Econômica Federal, na Avenida T-8, das 8 às 16 horas.

A estimativa é que 519.378 moradores da capital façam parte dos grupos prioritários para a vacinação. Em razão da grande demanda por vacinas de rotina, o Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico não aplicará doses contra a gripe e nem Covid-19.

As vacinas devem tomar as doses em duas etapas. A primeira fase vai até doa 30 de abril e é direcionada aos idosos com 60 anos ou mais de idade, e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, de 02/05 a 03/06, as doses serão destinadas às crianças de seis meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias).

Na segunda etapa, em maio, também serão vacinadas gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, dentre outros.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. O dia D de mobilização nacional está marcado para 30/04, e a meta do MS é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários.

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) destaca que a imunização anual reduz complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza. Ele ainda diz que a vacina é importante para diminuir o impacto sobre o sistema de saúde.

Secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso diz que espera que o alcance das doses seja maior neste ano. Em 2021, Goiânia vacinou 73,5% do público-alvo. Desta vez, a meta é vacinar 90% ou mais.

Primeira etapa – 04 a 30/04

207.706 idosos com 60 anos ou mais;

69.373 trabalhadores da saúde;

Segunda etapa – de 02/05 a 03/06

59.665 crianças (6 meses a < de 5 anos);

14.486 gestantes;

2.382 puérperas;

19.296 professores;

72.452 pessoas com comorbidades;

45.639 pessoas com deficiência permanente;

303 adolescentes e jovens de 12 a 21 anos com medidas protetivas;

6.068 forças de segurança

Além de caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, e outros cujo número não é estimado.

Locais de vacinação contra Influenza

Clube da Caixa Econômica Federal: Avenida T-1, 1155, Quadra 53, Setor Bueno

Centro de Saúde "Marinho Lemos" - Negrão de Lima: Av. Armando de Godoy Qd.29 Lts. 06 e 07 - Setor Negrão de Lima

Cais Campinas: Rua P-30 esquina com Rua P-26 – Setor dos Funcionários (Praça de Esportes)

Centro de Saúde Vila Canaã: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N - Vila Canaã

Centro de Saúde Setor Criméia Leste: Rua Senador Antônio Martins Borges esquina c/ Rua Virgílio Xavier de Barros Qd. 28 Lt. 09 S/N- Criméia Leste

CSF Setor Leste Universitário: Rua 218 Qd. A - 02 Lote 10, Setor Leste Universitário

Centro de Saúde Norte Ferroviário: Rua 05-A Qd. A-01 Lt.14 - Setor Norte Ferroviário

Centro de Saúde Vila Mauá: Av. das Bandeiras Qd. 35 Lts. 11 e 12 - Vila Mauá

Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário): Praça Abel Coimbra (ao lado do CSU, na antiga praça da Feira da Cidade Jardim) – Setor Cidade Jardim

CS Vila Boa: Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº - Vila Boa

Cais Deputado João Natal "Vila Nova": Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 E 17 - St. Leste Vila Nova

Centro de Saúde da Fama: Rua 10 Nº 76 - Setor Marechal Rondon

CSF Vila Santa Helena: Rua 21, Qd 01 Lt 22 e 23, Vila Santa Helena

CSF Criméia Oeste: Avenida Goiás Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor Criméia Oeste

Centro de Saúde Esplanada do Anicuns: Alameda do Progresso esquina com Rua Tirol S/N Qd.02, Setor Esplanada dos Anicuns

CSF Santo Hilário: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro Qd. 14 Lt. 09, Bairro Santo Hilário

CSF Parque Atheneu: Avenida Parque Atheneu, Lt(s) 16 e 18 unid. 201, Parque Atheneu

CSF Ville de France: Rua Pires Figueiredo Qd.4 Lt. 03 APM 06 Res. Ville de France

Centro de Saúde "Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza" Vila Água Branca: Rua 01 Qd.E Lt.08 - Setor Água Branca

CSF Jardim Dom Fernando II: Rua 218 esquina com Rua 217, Qd.30 - Jardim Dom Fernando II

UPA Chácara do Governador: Rua DF2 com Rua DF 18, Lote 14 - Chácara do Governador

UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York Qd. 137 S/Nº - Jardim Novo Mundo

CSF Aruanã III: Endereço: Rua Urucara Qd. 03 Lt. 11, Conjunto Aruanã III

Cais Parque Amendoeiras: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 S/N - Setor Parque das Amendoeiras

CSF Recanto de Minas Gerais: Rua Anconas qd. 4 lt 12 Jd. Abapuru

Ciams Novo Horizonte: Rua Eng. José Martins Filho S/N - Novo Horizonte

CSF - Real Conquista: R. RC. 51 c/ RC 17 c/ RC 18, Residencial Real Conquista

Centro de Saúde Pq. Anhanguera: Travessa Machado de Assis, Qd. 2-A, Lts. 1 a 8 - Bairro Parque Anhanguera

Centro de Saúde "José do Egídio Martins" - Vila União: Rua U-47 S/Nº - Vila União

CSF Garavelo B: Rua Ciro Manoel, Qd 01, Lote 23, Setor Santa Rita – 6ª etapa

CSF Eli Forte: Rua EF 30, Qd. 27, Lote 20 - Residencial Eli Forte, Goiânia - GO, 74371-096

CSF Jardim Caravelas: Rua JCA 12, s/n quadra 07, Lote 15 - Jardim Caravelas - Goiânia – GO

CSF Andréia Cristina: Avenida Blumenau Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina

CSF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 - Condomínios das Esmeraldas I

CSF Pq Santa Rita: Avenida Americano do Brasil s/nº Qd. 04 Lt.06, Parque Santa Rita

CSF Madre Germana: Av. José Barbosa Dos Reis, Esq. Com Rua Jarina Qd. 53 Lt. 01, Madre Germana II

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 34, esquina com RI 08 E 09, Qd 89, área 01- Residencial Itaipu

CS Pq Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto S/N - Parque Amazônia

CS Vila Redenção: Alameda Emílio Póvoa, n. 151 - Vila Redenção

CSF Alto do Vale: Rua Vf 9 Qdarea, 0 - Vila Finsocial - St. Alto do Vale, Goiânia - GO

CSF Finsocial: Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial

CSF Estrela Dalva: Rua 16 de maio Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva

Cais Cândida de Morais: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº - Setor Cândida de Morais

CSF Brisas da Mata: Rua BM -10 Qd. 21 Lt. 62 Residencial Brisas da Mata

CSF Novo Planalto: Rua VM 3E, Qd 95, Setor Novo Planalto

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês Qd. 38 Lt. 09, Boa Vista

CSF Curitiba: Rua J-C esquina com Avenida do Povo Área Verde - Jd.Curitiba I - 1ª Etapa

CSF São Carlos: Rua SC 25 Qd. 28 Lt 08 - St. São Carlos

CSF Jd Primavera: Rua CP - 38 Qd. 47, Lt 1 a 3 Jardim Primavera

Cais Bairro Goiá: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita - Bairro Goiás

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Qd. D, Vila Mutirão

CSF Jd Cerrado 4: Rua Pingo De Ouro - Jardim Cerrado 4

CS Vila Regina: Rua São Miguel esq.c/ Avenida Inhumas Qd.28 Lts. 01/02 e 03, Vila Regina

CSF Pq dos Buritis: Avenida Elizabeth Marques c/ Rua Rosimira s/n, Parque dos Buritis

CSF Buena Vista: Rua João Amoreles Quadra Apm II Lote Zero, Residencial Buena Vista I

CSF Eldorado Oeste: Rua Elo-22 Qd. 22 Lt.35, Parque Eldorado Oeste

CSF São Francisco: Av. das Palmeiras esq. c/ rua Bueno Aires qd. 89 lt. 10 São Francisco

CSF João Braz: Rua Rodrigues Alves esquina com Rua Olimpia Qd. 52 Lts. 14 e 15 - Pq.Indl. João Braz

CSF Goiânia Viva: Rua GV 17 - A Qd. 46, Casa da Chácara Taquaral, Reserva Ecológica do Residencial Goiânia Viva

CSF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver qd. 32-T 1a Etapa, conjunto Vera Cruz I

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões Qd. 100 S/Nº, Conjunto Vera Cruz II

CSF Jd Cerrado 6: Rua JC 202 com 204, Área Pública Municipal 03, Jd Cerrado VI

CS Itatiaia: Rua R-12 Qd. 11 s/nº, Conj. Itatiaia I

CS Balneário Meia Ponte: Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 - Jd. Balneário Meia Ponte

CS São Judas Tadeu: Avenida Brasília Qd. 30 s/nº esq. c/ Rua Santana Praça S. Luis, Jd. São Judas Tadeu

CS Vila Clemente: Rua dos Tamoios, Qd 06, Lt 03 e 04, Vila Clemente

CSF Guanabara I: Rua Porto Alegre Qd. 31 Lt. 13, Jardim Guanabara

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajaras c/ Rua Carijó S/N Setor Urias Magalhães.

CSF Cachoeira Dourada: Rua Cachoeira Dourada Qd. 86 Lt. 08 - Jd. Guanabara I

CSF Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus Qd 56 Lt 12, Residencial Vale dos Sonhos

CS Perim: Av. Perim Qd.12 Lt.14 - Setor Perim