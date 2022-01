Cidades Começam os reparos em trecho da GO-020 parcialmente interditado devido erosão sobre o Rio Meia Ponte O problema foi provocado pela força das águas das chuvas, segundo informações da Goinfra

Atualizada às 11h23. Na manhã desta segunda-feira (10), máquinas e servidores da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) iniciaram os reparos na cabeceira da ponta sobre o Rio Meia Ponte, na GO-020, no município de Senador Canedo, no sentido Goiânia. A reportagem do POPULAR esteve no local e visualizou que os servidores fizeram a limpeza ...