Cidades Comerciante vive momentos de terror após homem entrar com moto em açougue para roubar; vídeo Diego Santos relata que o homem entrou buzinando e acelerando a moto, ficou no local por quase uma hora e foi embora levando as melhores carnes do estabelecimento

O proprietário de uma casa de carnes de Goiânia vivenciou momentos de verdadeira aflição e medo na noite da última segunda-feira (25), após ter a mercadoria roubada por um homem que entrou e circulou de moto dentro do estabelecimento. De acordo com o comerciante, o suspeito ficou por quase uma hora no açougue, falando frases desconexas, ameaçando os funcionários e mexendo n...