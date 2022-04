Cidades Comerciantes contam perdas após incêndio em shopping, em Goiânia Com centro comercial interditado por tempo indeterminado, empresários não sabem quando poderão voltar a trabalhar

Os comerciantes do antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia, estão tendo que lidar com prejuízos depois que o local passou por um incêndio em quatro salas de cinema, na última segunda-feira (4). Com o prédio interditado por tempo indeterminado, eles ainda não sabem quanto tempo ficarão impossibilitados de trabalhar. Há nove anos, Wagner Torres, de 41 anos, e...