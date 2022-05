Cidades Comerciantes reclamam que Feira do Cerrado, em Goiânia, está abandonada Conjunto de bancas que comercializa artigos ligados à cultura goiana tem local com condições ruins de uso. Feirantes pedem providências urgentes

Incluída recentemente no Calendário Turístico e Cultural do Estado de Goiás, a Feira do Cerrado, realizada em Goiânia aos domingos, vem sofrendo com o abandono das áreas do Parque da Criança, no Jardim Goiás, onde há 18 anos é feita a exposição. Pela falta de manutenção e por ter se tornado um estacionamento no meio da semana, o local está perdendo parte das característ...