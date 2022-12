Cidades Comissão aprova atualização do IPTU de Goiânia com 15 mudanças Base do governo não conseguiu derrubar emendas que ampliam benefícios e vê vereadores avançaram com mais alterações a projeto

Após dois dias de impasse, os vereadores que integram a Comissão Mista da Câmara Municipal conseguiram aprovar o projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia com emendas que estendem os benefícios previstos e que contrariam a vontade manifestada pelo prefeito Rogério Cruz por meio de sua base no Legislativo. O projeto foi aprovado com...