Um homem de 45 anos foi preso em flagrante em Caiapônia, no Sudoeste de Goiás, suspeito de estupro, ameaça, lesão corporal e perseguição contra sua companheira, de 45. Na tarde do dia 3 de janeiro, a filha da vítima foi até a delegacia do município para registrar uma ocorrência quando o padrasto.

A escrivã, Adenildes Gonçalves de Moraes, contou que no momento em que iniciou o registro, a mãe da vítima ligou para a jovem e contou que companheiro estava na porta do serviço dela a ameaçando.

A jovem desistiu da ocorrência e ligou para o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) que foi até o endereço, prendeu o homem e o levou para a delegacia. Enquanto isso, a jovem buscou a mãe e também a levou para a delegacia.

Na delegacia, de acordo com a escrivã, a vítima contou que há 19 anos convive com o suspeito. Segundo o relato da vítima, o companheiro a agride quase todas as noites e utiliza uma faca para ameaçá-la. Ele também pratica relações sexuais contra a vontade dela e ainda filmava, fotografava os atos e registrava ainda a mulher nua e tomando banho e armazenava no celular.

Além das ameaças de morte contra ela e seus familiares, ainda de acordo com a vítima, o suspeito diz que vai publicar nas redes sociais os vídeos e as fotos e com isso a companheira não arrumaria mais emprego e nem outro companheiro. A polícia necessita de autorização da Justiça para acessar aos arquivos do celular do suspeito.



Acesso às redes e compartilhamento de imagens:



O suspeito tem acesso a todas as redes sociais da vítima e chegou a instalar um aplicativo de rastrear no celular dela e assim ia atrás da companheira, onde ela estivesse. A escrivã contou ainda que o investigado chegou a enviar para um amigo da vítima fotos de uma relação sexual forçada com a mulher. Esse conhecido enviou as fotos para a filha da vítima.

Estupro

De acordo com a escrivã, o suspeito detido responde pelo crime de estupro contra a filha da vítima. O crime aconteceu há 10 anos e o inquérito está em Rio Verde.