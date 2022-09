Cidades Companheiro de avó é preso suspeito de estupro de menina de 4 anos, em Vicentinópolis A avó da criança e companheira do homem tinha conhecimento do abuso e foi conivente com a situação

O companheiro de uma mulher foi preso suspeito de estuprar a neta dela, de 4 anos, em Vicentinópolis, região Sul de Goiás. A avó da criança e companheira do homem tinha conhecimento do abuso e foi conivente com a situação, sendo indiciada também por estupro de vulnerável. Ambos foram encaminhados à delegacia e presos nesta terça-feira (6). De acordo com a Políci...