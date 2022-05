Cidades Comportamento de nova linhagem da dengue preocupa especialistas Variação do sorotipo 2 da doença, localizada em Aparecida de Goiânia, é mais virulenta que a dominante atualmente em Goiás. Período chuvoso de 2023 pode ter expansão, caso ela se torne a mais comum em circulação. Ela também está dentro de grupo que representa perigo de casos mais graves

O genótipo cosmopolita da dengue, encontrado em Aparecida de Goiânia, faz parte do sorotipo 2 da doença, que é o mais virulento de todos. A preocupação de autoridades e especialistas é saber como a linhagem, que é a mais disseminada do mundo, irá se comportar em Goiás no período chuvoso de 2023. Atualmente, o sorotipo 1, considerado o menos virulento, é predominante ...