Cidades Comurg aguarda término de projeto para implantar separação de resíduos no aterro de Goiânia Estudo iniciado em 2021 com os requisitos necessários para implantação de centro de tratamento de recicláveis na capital ainda está em elaboração

O tratamento de resíduos recicláveis, com a instalação de um Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (CTDRS) no Aterro Sanitário de Goiânia, está previsto para ser iniciado ainda em 2023, cumprindo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em 2020. No entanto, a Companhia de Urbanização de ...