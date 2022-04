Cidades Comurg vai assumir reforma de obra da Praça do Trabalhador em Goiânia Prefeitura não dá prazo para finalizar reforma do espaço e feirantes da Feira Hippie reclamam de demora que deve chegar a três anos e aguardam término até setembro

A revitalização da Praça do Trabalhador, iniciada em junho de 2019 e com previsão de entrega na época para o fim daquele ano, está parada desde fevereiro deste ano e ainda não há uma estimativa de retorno. A empresa responsável pelo serviço, Construtora Ventuno, pediu distrato do contrato em janeiro e o acordo ainda está sendo feito com a Secretaria Municipal de Planejamento...