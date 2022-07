Cidades Banca do concurso da PM diz que não ocorreu fato que comprometa “lisura” do processo Instituto AOCP afirmou, porém, que candidata que compartilhou fotos já foi identificada e será eliminada

O Instituto AOCP, banca responsável pelo concurso da Polícia Militar de Goiás (PMGO) realizado no último domingo (10), emitiu um comunicado voltado aos candidatos após começarem a circular, em grupos de Whatsapp, fotos que seriam do caderno de provas e tiradas antes da aplicação. Segundo o instituto, as imagens em questão mostram folhas de resposta em branco e documentos ad...