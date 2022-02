Cidades Concurso Internacional de Redação de Cartas abre inscrições para 2022 Objetivo do projeto é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a criatividade e o conhecimento linguísticos de crianças e adolescentes

Iniciou nesta segunda-feira (21) as inscrições para o 51° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça e promovido no Brasil pelos Correios. O objetivo do projeto é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a criatividade e o conhecimento linguísticos de crian...