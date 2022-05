Cidades Concurso irá suprir apenas metade do déficit de professores em Goiás Secretaria de Estado de Educação (Seduc) possui 10,5 mil professores e coordenadores temporários. Concurso irá ofertar 5.050 vagas. De acordo com cronograma, chamamento começa em 2023 e pode acabar só em 2026

As 5.050 vagas do concurso do Governo de Goiás para a contratação de professores para as escolas públicas estaduais suprem apenas metade do déficit de profissionais que a rede possui. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a pasta conta com 10,5 mil professores regentes e coordenadores pedagógicos temporários. De acordo com o c...