A Polícia Militar (PM) informou ter realizado, na tarde desta segunda-feira (27), a prisão de um dos envolvidos no assassinato do conhecido criminoso Leonardo Pareja, que ocorreu em 1996 dentro do antigo Cepaigo, hoje Penitenciária Odenir Guimarães (POG). O POPULAR apurou que se trata de José Carlos dos Santos, de 51 anos, condenado e alvo de mandado de prisão definitiva desde 2018.

Segundo a PM, o homem foi preso em um estabelecimento comercial no setor Jundiaí, em Anápolis. A corporação informou que a captura dele foi possível após troca de informações com o Ministério da Justiça.

No momento da prisão, José Carlos conduzia uma motocicleta. Segundo a PM, ele foi apresentado à Polícia Civil e depois levado para o presídio de Anápolis.

José Carlos foi condenado em 2015 pela sua participação na morte de Pareja – quase 19 anos após o crime. Junto com ele, foram condenados Eurípedes Dutra Siqueira, Ivan Cassiano da Costa e Raimundo Pereira do Carmo Filho.

O mandado de prisão definitiva data de setembro de 2018. O POPULAR entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) sobre a situação do criminoso até o mandado de prisão definitiva e aguarda retorno.

Relembre

Leonardo Pareja ficou nacionalmente conhecido por seus crimes, como assaltos, sequestros e fugas, além de ter sido um dos líderes da rebelião do então Cepaigo que durou nada menos que seis dias e fez várias autoridades reféns, entre elas o presidente do Tribunal de Justiça, o secretário de Segurança Pública e o diretor do presídio.

Pareja também ficou conhecido por zombar da polícia, chegando a se referir à instituição como “burra e incompetente”.

Ele morreu em 9 de dezembro de 1996. Sua execução teria sido motivada pelo fato de ter delatado os outros presos que tinham um plano de fuga por um túnel.

Sua morte chegou a ser notícia no jornal norte-americano The New York Times, em um artigo intitulado ‘Notorious Brazilian Convict Slain in Prison’.

Em 2011, a mãe de Pareja, Luzia Rodrigues, ganhou uma batalha judicial contra o Estado de Goiás. Ela havia pedido indenização pela morte do filho na cadeia, pedido que foi aceito pela Justiça.

