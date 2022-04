Cidades Condenado por desvio do INSS volta a ocupar cargo de procurador do município em Goiânia O ex-vereador Amarildo Pereira havia perdido o cargo em 2020 por determinação judicial após condenação por fraudes cometidas entre 1999 e 2000. Último salário bruto foi de R$ 25 mil

O ex-vereador Amarildo Pereira foi reconduzido ao cargo de procurador do município em Goiânia um ano e meio após perdê-lo devido a uma condenação por desvio de recursos da época em que era diretor financeiro da extinta Companhia Municipal de Obras de Goiânia (Comob). A Prefeitura cumpre uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acatou pedido de habeas c...