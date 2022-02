Cidades Condenados três acusados de matar em 1999, Zé da Covanca, prefeito de Monte Alegre de Goiás Vice-prefeito do município na época, Antônio Damasceno, acusado de ser o mandante do crime, não foi julgado nesta quinta-feira (10) porque alegou estar com Covid-19

Após 22 anos, três acusados de envolvimento na morte do então prefeito de Monte Alegre de Goiás, José da Silva Almeida, o Zé da Covanca, em agosto de 1999, foram julgados e condenados na noite desta quinta-feira (11), em Goiânia. Um quarto envolvido, o vice-prefeito do município na época, Antônio Damasceno, acusado de ser o mandante do crime, não foi julgado. Ele alegou q...