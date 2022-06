Cidades Condomínio não conseguiu falar no 190 após disparo feito por Felipe Gabriel Suspeito de matar o pai da namorada em uma farmácia na segunda-feira (27) havia ameaçado os dois na noite de sábado, apontando arma para eles e dando um tiro na casa em que viviam. Funcionário registrou tentativa de acionar a PM, mas sem sucesso

Um funcionário do condomínio em que vive a família do policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos, tentou, sem sucesso, ligar várias vezes para o 190 para chamar a Polícia Militar após o ex-servidor público Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, ter efetuado um disparo dentro do local, na noite de sábado (25). Felipe namorava uma das filhas do policial a...