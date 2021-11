Cidades Condutor perde controle de carreta, que fica atravessada na BR-153 entre Goiânia e Anápolis Fluxo de carros tem seguido em meia pista

O condutor de um caminhão perdeu o controle do veículo na tarde desta quarta-feira (17) na BR-153, entre Goiânia e Anápolis. A carreta ficou com parte da estrutura na rodovia. Por este motivo, o trânsito no local flui com muita lentidão, segundo as informações da Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho. Não há registro de feridos. Já o fluxo de veí...