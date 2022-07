Cidades Confeitaria é condenada a pagar R$ 231 mil a ex-funcionário, em Goiânia O valor corresponde a danos materiais, morais e estéticos

Confeiteiro que teve a mão e o braço esmagados por máquina de panificação receberá indenização de R$ 231 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) divulgou que o valor corresponde a danos materiais, morais e estéticos. O funcionário afirmou no processo que usava a máquina de panificação com cilindro compressor de massas e que manipulava o aparelho s...