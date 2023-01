A União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Umadego) realiza a 60º edição do Congresso de Jovens esse ano. O evento vai acontecer nos dias 17 a 21 de fevereiro, no ginásio Goiânia Arena, e 100 doadores de sangue poderão ter isenção na taxa de inscrição do evento. As doações podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (13), no Hemocentro - veja alguns requisitos para doação.

A doação deve ser realizada na unidade do Hemocentro localizada na Avenida Anhanguera, no Setor Coimbra, em Goiânia. A organização do evento explica que, ao realizar a doação, o participante recebe uma pulseira de "jovem doador", que serve como comprovante a ser apresentado no ponto de troca.

No ponto de troca, localizado na Livraria Jerusalém, no Setor Campinas em Goiânia. Lá, o participante pode trocar a pulseira de jovem doador por uma camiseta e a pulseira do evento, que constituem no ingresso.

Segundo a organização, a expectativa é 20 mil jovens se inscrevam e lotem o ginásio Goiânia Arena. A programação contará com cantores como, pregador Luo, Gabriela Rocha, Thalles Roberto e mais 27 ministrantes que estarão juntos nesta convenção para reafirmar o amor de Jesus Cristo.

Para quem não conseguir a isenção, a Umadego explica que os ingresso serão vendidos de forma online e custam R$ 100 cada.

Veja os pontos de venda:

Dream Wave Instrumentos Musicais:

Goiânia Shopping - Piso G1;

Portal Shopping - Piso Térreo;

Requisitos para doação de sangue

De acordo com o Hemocentro, para ser doador é preciso preencher alguns requisitos básicos. Entre eles:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização)

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial.

Também há impedimentos temporários para doação. Veja abaixo:

Gripe, resfriado e febre: aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Período gestacional;

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

Amamentação (até 12 meses após o parto);

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação);

Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;

Ter estado exposto a situações de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses após a exposição).

Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 ficam impedidas de doar sangue pelo prazo de 7 dias.

Pessoas que foram consideradas caso suspeito ou confirmado, devem aguardar o prazo é de 10 dias após a remissão dos sintomas.

Vacinas têm um período de inaptidão que varia entre 48 horas e 12 meses.