Após a suspensão do agendamento da vacinação contra Covid-19 em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde segue aplicando a primeira, segunda e terceira doses do imunizante nesta quarta-feira (27). Adolescentes de 12 a 17 anos e a população geral acima de 18 anos seguem sendo atendidos nas salas de rotina do município. Nesses locais também ocorre a aplicação da segunda dose da Coronavac, Pfizer e Astrazeneca. Lembrando que a Pfizer também está disponível no drive-thru do shopping Passeio das Águas.

A aplicação da terceira dose segue para os profissionais da saúde que tomaram a segunda dose há seis meses, bem como os idosos acima de 60 anos, nos postos de rotina e no drive-thru. Já entre as pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos, o intervalo é de 28 dias, nos mesmos locais. Gestantes e puérperas permanecem com o atendimento no Centro Municipal de Vacinação.