Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade, nesta quarta-feira (8), à aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para a população geral a partir de 18 anos que tomou a segunda dose há cinco meses. Os imunizantes estão disponíveis em todas as 64 salas de vacinas, além do drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Já aqueles que foram vacinados com a dose única da Janssen deverão aguardar uma nova remessa que será enviada ao município pelo Ministério da Saúde.

O reforço segue sendo aplicado também nas pessoas imunossuprimidas, acima de 18 anos, com intervalo de 28 dias desde a última dose. O calendário segue também com a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos e população geral acima de 18 anos.

Já a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer é encontrada nos mesmos locais da primeira e no Clube da Caixa Econômica, sendo que apenas a Pfizer está disponível no drive-thru do shopping Passeio das Águas. Gestantes e puérperas seguem sendo atendidas no Centro Municipal de Vacinação. A van da vacinação itinerante, por sua vez, está atendendo no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, nesta quarta.