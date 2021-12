Cidades Confira como está a vacinação contra Covid-19 em Goiânia nesta segunda-feira (6) A aplicação da dose de reforço deve obedecer ao intervalo de cinco meses; quem tomou o imunizante de dose única da Janssen deve aguardar o envio de nova remessa à capital

Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade, nesta segunda-feira (6), à aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para a população geral a partir de 18 anos que tomou a segunda dose há cinco meses. Os imunizantes estão disponíveis em todas as 64 salas de vacinas, além do drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Já aqueles que foram vacinados c...