A segunda-feira (16) começou com chuva na capital. Para a terça-feira (17) a previsão é que a combinação de calor e umidade vai favorecer criação áreas de instabilidade no Estado, segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO).

Também de acordo com o CIMEHGO todo o Estado está em alerta pois estão previstas pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns locais e acompanhadas de rajadas de vento e raios. Em Goiânia pode haver variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas, temperatura máxima podendo chegar aos 29ºC e umidade relativa do ar variando entre 50% a 95%.

O CIMEHGO divulgou dados que apontam volume de chuva entre 10 e 20 milímetros, sendo a região Sudoeste do Estado concentrando maior quantidade e as regiões Norte, Leste e Sul que devem receber 10 milímetros de água. Com 15 e 12 milímetros, as regiões oeste e central respectivamente também tem zonas de instabilidade.

De acordo com o CIMEHGO, as cidades com maior volume de chuvas são Rio Verde e Jataí podendo receber 10 milímetros água. Em Goiânia e Santa Helena pode chegar à 8 milímetros e Porangatu com 7 milímetros. Em Pires do Rio, Minaçu e Flores do Rio as chuvas podem cair no volume de 4 milímetros.

