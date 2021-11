Cidades Confira como pedir digitalmente 2ª via simplificada de RG em Goiás Para solicitar, é preciso que a pessoa tenha um RG emitido nos últimos três anos

A Polícia Civil (PC) disponibilizou pela a internet 2ª via simplificada do Registro de Identidade (RG). O documento pode ser feito através do preenchimento de requerimento pelo site da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Para a solicitação, é preciso que a pessoa tenha um RG recente, emitido nos últimos três anos. No requerimento o solicitante prec...