Um incêndio teve início na tarde desta segunda-feira (4) no Clube do Rock (antigo Banana Shopping), na Rua 3 com a Avenida Araguaia, no Centro de Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que direcionou seis viaturas para o local. Ninguém ficou ferido. Em função do ocorrido, a 14ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que ocorreria entre os dias 8 e 21 de abril no local, teve de ser adiada. A última edição da mostra ocorreu em 2020 e o retorno deste ano trazia grande expectativa com apresentação de mais de 100 filmes.

Veja a sequência de fotos feitas pelo repórter fotográfico Wildes Barbosa, do jornal O POPULAR.