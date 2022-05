A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira (4). Serão aplicadas a primeira, segunda e a dose de reforço para crianças com idade a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Há também a possibilidade de idosos com mais de 80 anos tomarem a quarta dose da vacina.

Documentação

Não é necessário fazer agendamento para tomar a vacina. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. A declaração está disponível na página do ImunizaGyn.

Testagem ampliada

Sem necessidade de agendamento a SMS continua realizando a testagem ampliada, tendo dois locais espalhados pela cidade das 08h às 16h. Confira os locais:

Quarta-feira (04/05)

- Distrito Oeste

Local: Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco esquina com a Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

- Distrito Norte

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Avenida GV-5, s/n, Jardim Guanabara

Queda das mortes

O número de mortes por Covid-19 em Goiânia caiu de 53, em março, para 9 até o dia 28 de abril, o que representa uma queda de 83% - a maior redução porcentual durante um mês neste ano e o menor número desde o início da pandemia, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O médico e técnico da diretoria de políticas públicas em saúde da SMS, Sérgio Nakamura, avalia que os números são consequência direta da cobertura vacinal.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Atraso na verba do SUS preocupa prestadores de serviços de Goiânia

- Projeto PsiQUÊ? inaugura série sobre saúde mental no trabalho