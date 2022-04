A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 nesta quinta-feira (28). A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inclui a van do projeto VacinAção, que deve atender pontos definidos por cronograma. Serão aplicadas a primeira, segunda e a dose de reforço para crianças com idade a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Há também a possibilidade de idosos com mais de 80 anos tomarem a quarta dose da vacina.

Documentação

Não é necessário fazer agendamento para tomar a vacina. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. A declaração está disponível na página do ImunizaGyn.

Van da VacinAção

O atendimento da van da VacinAção é para pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h até esta quinta-feira (28). Confira o local.

Testagem ampliada

Sem necessidade de agendamento a SMS continua realizando a testagem ampliada, tendo dois locais espalhados pela cidade das 08h às 16h. Confira os locais:

Quinta-feira – 28/04

- Distrito Sul

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

- Distrito Campinas/Centro

Local: Cepal da Vila Abaja

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abaja

Recomendação

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), convocou mais de 2,6 milhões de goianos que estão com a dose de reforço contra Covid-19 atrasada. A recomendação é que todos completem os esquemas vacinais seguindo as orientações sanitárias e, ainda, cuidados de prevenção, como lavar as mãos, usar álcool em gel e manter a máscara em ambientes fechados e aglomerações, caso tenham sintomas gripais ou sejam de grupos suscetíveis, como gestantes, idosos, imunossuprimidos e crianças.

De acordo com os dados de investigação da condição vacinal de pessoas que vieram a óbito desde fevereiro, quem não se vacinou ou tomou apenas uma única dose está entre a maioria dos registros de mortes, com taxa de 23,23/100 mil habitantes, na faixa etária acima de 60 anos.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

