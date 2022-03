A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 nesta segunda-feira (28). A van da VacinAção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará estacionada na Praça do Setor Santa Fé, localizada na Avenida Rita Caetano. O atendimento da van da VacinAção é destinado à pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h.

Em todos os pontos de vacinação serão oferecidas a primeira e segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19, bem como a dose de reforço, para crianças com idade a partir de cinco anos, adolescentes e adultos. Os idosos com mais de 80 anos também podem tomar a quarta dose da vacina nas salas disponibilizadas pela SMS.

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a SMS informa que pais e responsáveis de crianças que já foram imunizadas, devem ficar atentos ao tipo de imunizante recebido na primeira dose, para que o ciclo vacinal seja completo dentro do prazo estabelecido. A segunda dose da CoronaVac em crianças, é aplicada em quem recebeu a primeira dose há 28 dias. Já as crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer, devem respeitar o intervalo de oito semanas entre as doses.

Os adolescentes, com idade acima de 12 anos, e adultos, imunizados com a Coronavac devem esperar o prazo de 29 dias entre a primeira e segunda doses. Já os imunizados com as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, completa o ciclo após 8 semanas da aplicação da primeira dose.

Para se vacinar não é preciso fazer agendamento. No caso de maiores de 12 anos, basta apresentar o documento pessoal com foto e os comprovantes de vacinação e endereço, no posto de vacinação mais próximo da sua casa. Os pais que não puderem acompanhar os filhos no momento da aplicação do imunizante precisam prencher uma auorização para que a criança seja vacinada na companhia de terceiros. Você pode baixar o documento clicando aqui.

Testagem ampliada

A SMS também dá continuidade a testagem ampliada e disponibiliza diariamente o serviço, via agendamento, com link disponível no site da Prefeitura de Goiânia (Clique Aqui), em dois locais da cidade na modalidade tenda. Confira os locais desta segunda-feira (28)

- Distrito Sul

Local: Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, s/n, Jardim América

- Distrito Leste

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Avenida Senhor do Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana