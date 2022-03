A Prefeitura de Goiânia disponibiliza 72 salas de imunização contra a Covid-19 nesta terça-feira (29). A van da VacinAção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará estacionada nO Tribunal Regional do Trabalho (TRT), situado na Rua T-29, esquina com a Rua T-51, número 1.403, no Setor Bueno. O atendimento da van da VacinAção é destinado à pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h.

Testagem ampliada

A SMS também dá continuidade a testagem ampliada e disponibiliza diariamente o serviço, via agendamento, com link disponível no site da Prefeitura de Goiânia (Clique Aqui), em dois locais da cidade na modalidade tenda. Confira os locais desta segunda-feira (28)

- Distrito Noroeste

Local: Praça da Feira do Jardim Curitiba I

Endereço: Avenida do Povo, 37, Jardim Curitiba I

- Distrito Sudoeste

Local: Praça do Comerciário - em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville