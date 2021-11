Em função do feriado da Proclamação da República na segunda-feira (15), alguns serviços da Prefeitura de Goiânia não estarão disponíveis, assim como vários órgãos públicos não funcionarão nesta data. Os serviços considerados essenciais trabalharão em regime de plantão, como saúde e limpeza pública. A aplicação da vacina contra a Covid-19 e testagem ampliada serão realizadas em dois locais para cada ação. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (16).

- Bancos

As agências bancárias de Goiás fecham nesta segunda-feira (15). Segundo a Associação de Bancos (Asban), os canais alternativos de atendimento bancário, como caixas eletrônicos, internet banking e mobile banking funcionarão normalmente.

- Vapt Vupt

Todas as unidades do Vapt Vupt de Goiás não funcionarão nesta segunda-feira (15), segundo a Secretaria de Estado da Administração (Sead)

- Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) informou que os supermercados deverão abrir normalmente durante o feriado, já que a atividade é considerada essencial pelo Governo Federal. O horário de funcionamento é das 8h às 20h, a depender de cada loja.-

- Região da 44

A Associação Empresarial da Região da 44 informou que galerias e shoppings vão ficar fechados nesta segunda-feira.

- Confira o que abre e fecha nos serviços da Prefeitura:

Atende Fácil

As unidades da Atende Fácil terão atendimento até às 12h, neste sábado (13), e fecharão na segunda-feira. O funcionamento será retomado na terça-feira (16).



Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco. A testagem ampliada da população também ocorrerá das 8h às 16h nas modalidades pedestre e drive-thru.



O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.



Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.



Assistência Social

A população pode entrar em contato pelo telefone 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.



Comurg

O funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala será mantido. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os usuários podem solicitar serviços pela Central de Atendimento 62-35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.



Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.



CMTC

Na segunda-feira (15), a CMTC operará com planilha de domingo. Mais informações por meio do Instagram da CMTC, @cmtctransporte.



Lazer

O Parque Mutirama e o Zoológico funcionam no sábado (13) e domingo (14). Os dois parques estarão fechados na segunda-feira (15).

- Shoppings

Flamboyant Shopping: Lojas abertas das 10h às 22h. Alimentação e lazer, das 12h às 22h.

Shopping Cerrado: Lojas abertas das 11h às 22h (facultativo) e das 14h às 22h (obrigatório). Área de alimentação e lazer, das 11h às 22h.

Passeio das Águas Shopping: Lojas, quiosques e praça de alimentação ficam abertas das 10h às 22h.

Shopping Bougainville: Lojas abertas das 14h às 20h. Área de alimentação e lazer, das 12h às 20h.

Goiânia Shopping: Lojas abertas das 12h às 20h (facultativo) e das 14h às 20h (obrigatório). Alimentação e lazer, das 10h às 22h (facultativo) 12h às 22h (obrigatório).

Araguaia Shopping: Lojas abertas das 8h30 às 20h30. Alimentação e lazer, das 10h às 22h.