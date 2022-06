A prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza, neste domingo (19), seis pontos de testagem gratuita da Covid-19. No total, são quatro tendas, com necessidade de agendamento e entrega do resultado em 20 minutos; e dois pontos de drive-thru com resultado disponível em até 40 minutos.

Os serviços estão disponíveis desde às 8 horas e o limite é de 1.500 testes por ponto. Enquanto na tenda há agendamento prévio feito pelo site, no drive são 1.500 pessoas por demanda espontânea.

Confira os locais disponíveis:

Distrito Oeste – Tenda

Local: Em frente à Escola Municipal Waterloo Prudente

Endereço: Avenida Felipe Camarão, 777, Bairro Goiá

Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n Setor Sul

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, s/n Jardim das Aroeiras

Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Cepal da Vila Abaja

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abaja

Distrito Sudoeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Em frente ao Ginásio de Esportes do Jardim Guanabara

Endereço: Rua Porto Nacional, s/n, Jardim Guanabara

