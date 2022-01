Com o aumento da procura pela testagem gratuita da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ampliou os pontos em que os exames estão sendo realizados. O atendimento será de 8h às 16h. Confira:

Segunda 10/01

Distrito noroeste

Modalidade tenda: Praça da Feira (em frente ao Tijolão) - Avenida do Povo esq. com a Rua da Divisa, Jardim Liberdade

Distrito sudoeste

Modalidade tenda: Praça da Juventude - Avenida Hermes Pontes, Novo Horizonte

Distrito campinas/centro

Modalidade tenda: Parque Zoológico de Goiânia - Alameda das Rosas, s/n, Setor Oeste

Distrito leste

Modalidade drive: Em frente à Paróquia Bom Jesus - Praça Washington, Qd. 17 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

Terça 11/01

Distrito norte

Modalidade tenda: Praça da Vitória - Avenida Santo Onofre, s/n, Vila São Judas

distrito oeste

Modalidade tenda: Sest/Senat - Avenida Castelo Branco, s/n, Setor São Francisco

Distrito sul

Modalidade tenda: Cepal do Setor Sul - Rua 115, s/n, Setor Sul

Distrito sudoeste

Modalidade drive: Praça da Feira da Vila União - Rua U-55 esquina com Avenida dos Alpes, s/n, Vila União

Quarta 12/01

Distrito sudoeste

Modalidade tenda: Área Pública em frente à Assembleia de Deus – Ministério Fama - Avenida Seringueira, s/n, Residencial Rio Verde

Distrito noroeste

Modalidade tenda: Praça da Feira Morada do Sol - Avenida Mangalô esquina com a Rua Aurora, s/n, Setor Morado do Sol

Distrito leste

Modalidade tenda: Praça da Juventude - Rua JDA-8, 2146, Jardim Aroeira

Distrito campinas/centro

Modalidade drive: Estacionamento do Parque Mutirama – em frente ao Supermercado Tatico - Avenida do Contorno, s/n, Setor Central

Quinta 13/01

A definir

Sexta 14/01

A definir