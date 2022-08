A Secretaria Municipal de Goiânia segue aplicando as quatro doses da vacina contra a Covid-19, conforme a idade e o calendário de imunização, nesta semana. Ao todo, são disponibilizados 72 postos nas salas de vacinação de rotina do município.

Podem se vacinar contra o coronavírus todas as pessoas com idade acima de 3 anos, segundo os critérios estabelecidos para o recebimento das doses. Quem tem 30 anos ou mais precisa completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose). Já os adolescentes de 12 a 17 anos estão aptos a tomar o primeiro reforço (3ª dose).

No local de vacinação, os adolescentes e adultos precisam apresentar documento com foto, comprovante de vacinação e endereço. Já os responsáveis pelas crianças que irão receber o imunizante devem apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço.

Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.

Aqueles que tomaram a vacina da Janssen – que ao invés de duas era dose única – e tem entre 18 e 29 anos, devem tomar três doses, sendo duas de reforço. Quem tem 30 anos ou mais deve tomar três doses de reforço - total de 4 doses. O intervalo entre as doses é de dois meses entre a dose inicial e o primeiro reforço, e quatro meses entre os reforços seguintes.

Todas os endereços das salas de vacinação podem ser encontrados no link: www.goiania.go.gov.br.