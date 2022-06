Goiânia e Aparecida seguem vacinando e testando contra a Covid-19, neste início de semana. Na capital, a testagem será realizada na modalidade tenda, com necessidade de agendamento, e drive-trhu com 1,5 mil testes por demanda espontânea.

Já para a imunização, a van da VacinAção irá fazer busca ativa nos setores Coimbra, Marista e Jardim Goiás iniciando nesta segunda e seguindo até quarta-feira (15), das 8 às 16h. Podem se vacinar pessoas acima de 12 anos.

Além da unidade móvel, a capital oferta a vacina em 71 salas. Para conferir os endereços dos locais de vacinação, a orientação é acessar o site da Prefeitura de Goiânia. Nestes locais, o atendimento é das 08h às 17h.

Confira os locais de testagem na capital:

Segunda-feira – 13/06/2022

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Rua Senhor Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça da Feira do Setor São Carlos

Endereço: Avenida Comercial com a Rua SC-13, s/n, Setor São Carlos

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Setor Novo Horizonte

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

Distrito Campinas/ Centro – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida Contorno, s/n, Setor Central

Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Clube Antônio Ferreira Pacheco

Endereço: Avenida João Leite, 915, Setor Santa Genoveva

Terça-feira – 14/06/2022

Distrito Oeste – Tenda

Local: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II

Endereço: Avenida Gercina Borges Teixeira, 2.521, Conjunto Vera Cruz II

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça da Feira – em frente ao Tijolão

Endereço: Avenida do Povo com a Rua da Divisa, s/n, Jardim Liberdade

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Rua GB-5, s/n Jardim Guanabara

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Associação dos Moradores do Setor União

Endereço: Rua U-54, Qd. 16 Lt. 2, Setor União

Distrito Sul – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Jardim Botânico de Goiânia

Endereço: Avenida Botafogo, 2.981, Setor Pedro Ludovico

Distrito Oeste – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Em frente à Escola Municipal Walterloo Prudente

Endereço: Avenida Felipe Camarão, 777, Bairro Goiá

Veja o cronograma da van da VacinAção em Goiânia

Segunda-feira (13/06)

Local: Estacionamento do Supermercado Hiper Moreira (vacinação para adultos: Covid-19 e Influenza)

Endereço: Rua 261, 2-70, Setor Coimbra

Horário: Das 08h às 16h

Terça-feira (14/06)

Local: Sam”s Clube (vacinação para adulto: Covid-19 e Influenza)

Endereço: Avenida Jamel Cecílio, 3901, Loja 1, Jardim Goiás

Horário: Das 08h às 16h

Quarta-feira (15/06)

Local: Conselho Regional de Farmácia

Endereço: Rua 1.122, 198, Setor Marista

Horário: Das 08h às 16h

Aparecida de Goiânia

No município da região metropolitana, a vacinação segue em 37 postos fixos para as pessoas acima de 12 anos. No caso das crianças, de 5 a 11 anos, o imunizante é ofertado em 8 postos fixos, além da vacinação escolar, realizada de forma itinerante. Agora o morador que precisar fazer teste para Covid-19 deve procurar um dos 36 locais ou o drive-thru do Hospital Garavelo.

A vacina para adolescentes e adultos é ofertada nos seguintes locais: Central de Imunização e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos bairros Andrade Reis; Colina Azul; Bairro Cardoso; Delfiore; Alto Paraíso; Bandeirantes; Bairro Ilda; Independência; Buriti Sereno; Campos Elíseos; Cândido de Queiroz; Caraíbas; Chácara São Pedro; Cruzeiro do Sul; Independência Mansões; Jardim Bela Vista; Jardim Boa Esperança; Jardim dos Buritis; Jardim dos Ipês; Jardim Florença; Jardim Olímpico; Jardim Paraíso; Jardim Tiradentes; Madre Germana; Nova Olinda; Papillon Park; Parque Trindade; Pontal Sul II; Residencial Anhambi; Residencial Garavelo Park; Retiro do Bosque; Jardim Riviera; Rosa dos Ventos; Santa Luzia; Santo André e Veiga Jardim.

Na Central de Imunização, o atendimento é segunda a sábado, das 8 às 18h, e nas salas de vacinação das UBS´s de segunda à sexta, das 8 às 16h. É necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão do SUS ou CPF. Já os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável.

Para as crianças de 5 a 11 anos, que vão se vacinar, a orientação é ir na Central de Imunização ou nas UBS´s dos bairros Andrade Reis, Anhambi, Cardoso, Veiga Jardim, Retiro do Bosque; Jardim Olímpico; e Cândido de Queiroz.

Os pequenos precisam estar acompanhados por uma responsável legal, caso ele não possa comparecer é necessário assinar um termo de autorização, que deverá ser apresentado no momento da vacinação, e apresentar certidão de nascimento ou RG, cartão SUS ou CPF e o cartão de vacinação.

Em Aparecida, para o teste rápido ofertado em 35 unidades, não há necessidade de agendamento. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h. Já para o exame de RT-PCR, é necessário agendamento por meio do aplicativo Saúde Aparecida. Os testes são realizados no drive-thru do Hospital Garavelo, de segunda à sexta, das 8 às 16h.

Veja os 36 postos de testagem em Aparecida

Com agendamento

Drive-thru do Hospital Garavelo

Sem necessidade de agendamento

UBS Madre Germana

UBS Caraíba

UBS Papilon Park

UBS Santa Luzia

UBS Boa Esperança

UBS Pontal Sul I

UBS Pontal Sul II

UBS Parque Trindade

UBS Campos Elíseos

UBS Delfiori

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Florença

UBS Bandeirantes

UBS Porto das Pedras

UBS Nova Olinda

UBS Parque das Nações II

UBS Independência

UBS Alto Paraíso

UBS Jardim dos Ipês

UBS Cândido de Queiroz

UBS Mansões Paraíso

UBS Jardim Paraíso

UBS Santo André

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Tiradentes

UBS Independência Mansões

UBS Expansul

UBS Chácara São Pedro

Centro de Atendimento Ambulatorial