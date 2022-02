A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia segue realizando a testagem ampliada para detecção do coronavírus na população da capital. Nesta segunda-feira (14), os exames podem ser feitos em três pontos da cidade, sendo dois no formato tenda (sob agendamento) e um drive-thru (1.500 testes por demanda espontânea, com entrega de senhas).

Confira os locais e horários:

Tenda

Atendimento: a partir das 8h, com agendamento

Local: Cepal da Vila Abajá

End: Avenida Marginal Sul, 371 – 483, Vila Abajá

Tenda

Atendimento: a partir das 8h, com agendamento

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

End.: Avenida Senhor Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

Drive

Atendimento: a partir das 8h

Local: Pecuária de Goiânia

End.: Rua 250, s/n, Setor Nova Vila