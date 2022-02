A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia segue realizando a testagem ampliada para detecção do coronavírus na população da capital. Neste fim de semana, os exames podem ser feitos em três pontos da cidade, sendo dois no formato tenda no sábado (5), e um drive-thru no domingo (6).

Confira os locais e horários:

Sábado 05/02/22

Tenda

Atendimento: por agendamento/8h às 16h

Local: CEPAL do Jardim América

End.: Praça C 118 s/n Jardim América

Tenda

Atendimento: por agendamento/8h às 16h

Local: Praça da Feira em frente ao Tijolo

End.: Av. Do Povo esq c/ Rua da Divisa Jardim Liberdade

Domingo 06/02/22

Drive

Atendimento: a partir das 8h, por demanda espontânea com entrega de senhas

Local: SESI Ferreira Pacheco

End.: A Av. João Leite, 915 – Santa Genoveva