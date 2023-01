Os moradores de Goiânia têm neste sábado (28) e domingo (29) dois locais para se vacinar contra a Covid-19, Influenza e imunizantes de rotina, informa a Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também disponibiliza outros quatro pontos para o cidadão realizar o teste para o coronavírus, com 1,5 mil testes cada.

O Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, e o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do bairro Urias Magalhães estarão aplicando as doses das vacinas das 8h às 17h. Porém, a prefeitura alerta que não há doses contra a Covid-19 para o público infantil.

“Sobre a vacinação contra Covid-19, a SMS alerta que não há vacina para a primeira dose de crianças entre 06 meses a 11 anos, e não há estoque da Pfizer pediátrica para a primeira e a segunda doses. Goiânia aguarda envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde (MS)”, afirma.

A plataforma Imunizagyn, no site da prefeitura, disponibiliza todo o calendário da vacinação e quais imunizantes estão sendo oferecidos.

Testagem

O cidadão que deseja realizar o teste para a Covid-19, ela acontece em quatro regiões da capital. “Sendo duas tendas, com a necessidade de agendamento, e dois drives, onde o atendimento é por demanda espontânea”, destaca a SMS. O horário de funcionamento é das 08h às 16h.

A prefeitura informa que estão disponíveis 1,5 mil testes em cada ponto e destaca que o agendamento para opção tenda é feito pelo site.

Locais

Vacinação:

Sábado e domingo (28/01 e 29/01) – Covid-19, Influenza e rotina

– Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV): das 08h às 17h.

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, sem número, Setor Pedro Ludovico;

– Local: Ciams Urias Magalhães: Das 08h às 17h

Endereço: Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras, sem número, Setor Urias Magalhães.

Testagem:

Sábado (28/01)

– Campinas/Centro (Tenda)

Local: Parque de Exposição Agropecuário (Guarita)

Endereço: Portão da Rua 250, Setor Nova Vila;

– Norte (Drive)

Local: Ginásio Jardim Guanabara

Endereço: Rua Porto Nacional, Jardim Guanabara

Domingo (29/01)

– Noroeste (Tenda)

Local: Parque do Nova Esperança

Endereço: GO-070, Jardim Nova Esperança

– Sul (Drive)

Local: Banca do Batata

Endereço: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, 351, Parque Amazônia

