Em Goiânia, 81,07% da população com mais de 5 anos se imunizou com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Já em Aparecida de Goiânia, 76,5% da população com idade superior a 5 anos de idade já recebeu dose única ou reforço da vacinação contra o coronavírus. Para quem está com doses atrasadas, entretanto, ou ainda não se vacinou, preparamos uma listagem de locais onde o imunizante está disponível nesta segunda-feira (25).

É preciso ressaltar ainda que na última semana, começou a vacinação para crianças com idade entre 3 e 5 anos. No final de semana, Aparecida chegou a disponibilizar vacinação no Buriti Shopping para crianças de 3 a 11 anos e a vacina segue disponível em vários pontos da cidade e também na capital.

Não se esqueça que está liberada também, para a população em geral, a vacina contra a Influenza a partir de 6 meses.

Confira os pontos de vacinação em Goiânia:

- Van da Vacinação - Elcop Engenharia, das 8h às 16h

Alameda Vista Alegre, Qd. 44 Lt. 5, 809, Bairro São Francisco

• DISTRITO SUL

1.Centro Saúde Vila Redenção

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 13h

Endereço: Alameda Emílio Póvoa, n. 151 – Vila Redenção

Telefones: 3524-3100/3101

2. Centro de Saúde Parque Amazônia

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Praça José Rodrigues de Morais, Av. Sen. José Rodrigues de Morais Neto, n - Parque Amazônia,

Telefones: 3524-2570

3. Centro Municipal de Vacinação

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Edmundo P. de Abreu, s/n - St. Pedro Ludovico

Telefone: 3524-1615

• DISTRITO LESTE

4. UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17:00h

Endereço: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

Telefone: 3524-3112

5. Centro de Saúde "Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza" Vila Água Branca

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 01 Qd.E Lt.08 - Setor Água Branca

Telefones: 3524-1600

6. USF Riviera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Liberdade com Rua 18, APM 08, Conjunto Riviera

Telefones: 3284-0746

7. USF - Parque Atheneu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Parque Atheneu, Lt(s) 16 e 18 unid. 201, Parque Atheneu

Telefones: 3524-1605

8. USF Dom Fernando

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 218, Qd. 30, Jardim Dom Fernando II

Telefone: 3524-1879

9. USF - Santo Hilário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro Qd. 14 Lt. 09, Bairro Santo Hilário

Telefone: 3524-1874

10. USF Ville D France

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Pires Figueiredo Qd.4 Lt. 03 APM 06 Res. Ville de France.

Telefone: 3284-8382

11. USF Recanto das Minas Gerais

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17:00h

Endereço: Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

Telefone: 3524-1877

12. CAIS Amendoeiras

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: Av Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 s/n Setor - Parque das Amendoeiras

Telefones: 3524-1835

13. UPA Novo Mundo

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17:00h

Endereço: Avenida New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

Telefone: 3524-1890 e 3524-1891

14. Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD)

Vacinação apenas para crianças e adolescentes

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17:00h

Endereço: Avenida Bela Vista, s/n, Parque Acalanto

Telefone: 3602-0735

• DISTRITO OESTE

15. Cais Bairro Goiá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita - Bairro Goiás

Telefones: 3524-8200 e 3524- 8201

16. USF - Parque Eldorado Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Elo-22 Qd. 22 Lt.35, Parque Eldorado Oeste

Telefone: 3299-2995

17. USF Vera Cruz I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: R. Eunice Weaver - Conj. Vera Cruz

Telefone: 3524- 3408

18. USF Vera Cruz II

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n, Conj. Vera Cruz II

Telefone: 3524- 2410

19. USF Vila Regina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 13h

Endereço: R. São Miguel, 189 - Vila Regina

Telefone: 3524- 3472

20. USF Parque dos Buritis

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Elizabeth Marques c/ Rua Rosimira s/n, Parque dos Buritis

Telefones: 3524-2600 e 3298-5888

21. Centro de Saúde Parque Industrial João Braz

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia quadra 52 lts.14 e 15 Pq. Industrial

Telefone: 3524- 6056

22. USF São Francisco

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida das Palmeira quadra 89 lote 10 bairro São Francisco

Telefone: 3524-3417

23. USF Jardins do Cerrado IV

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Pingo De Ouro – Jardins do Cerrado IV

Telefones: 3577-7585

24. USF Jardins do Cerrado VI

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua JC-202 APM – 03 – Jardins do Cerrado VI

Telefones: 3577-2740

25. USF Buena Vista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida João Amoreles, APM II, Residencial Buena Vista I

Telefones: 3577-4577

26. USF Goiânia Viva

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua GV-17 , QD46, Residencial Goiânia Viva

Telefones: 3573-4403

• DISTRITO CAMPINAS-CENTRO

27. Cais Deputado João Natal

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 - Setor Vila Nova

Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

28. Centro de Saúde Setor Criméia Leste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: Rua Senador Antônio Martins Borges esquina c/ Rua Virgílio Xavier de Barros Qd. 28 Lt. 09 S/N- Criméia Leste

Telefones: 3524-1810 e 3524-1811

29. USF- Criméia Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17:00h

Endereço: Avenida Goiás Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor Criméia Oeste.

Telefones: 3524-2471

30. Centro de Saúde Esplanada do Anicuns

A unidade faz Covid o dia todo e Rotina pela manhã

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 13h

Endereço: Alameda do Progresso esquina com Rua Tirol S/N Qd.02, Setor Esplanada dos Anicuns

Telefones: 3524-1960 e 3524-1961

31. Centro de Saúde Norte Ferroviário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 05-A Qd. A-01 Lt.14 - Setor Norte Ferroviário

Telefones: 3524-1921 e 3524-1922

32. Centro de Saúde Vila Canaã

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 13h

Endereço: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N - Vila Canaã

Telefones: 3524-1645 e 3558-2826

33. Centro de Saúde Vila Moraes

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 09-A Qd.12 Lt. 11 - Vila Moraes

Telefones: 3524-1800 e 3524-1803

34. Centro de Saúde da Fama

A unidade faz Rotima pela manhã e Covid no período da tarde

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: Rua 10 Nº 76 - Setor Marechal Rondon

Telefones: 3524-2409 e 3524-2425

35. USF Vila Santa Helena

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: Rua 21, Qd 01 Lt 22 e 23, Vila Santa Helena

Telefone: 3524-1945/1946

36. USF- Setor Leste Universitário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17:00h

Endereço: Rua 218 Qd. A - 02 Lote 10, Setor Leste Universitário.

Telefone: 3565-4824

37. Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário)

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Praça Abel Coimbra, s/n, Setor Cidade Jardim

Telefones: 3524-1955 e 3524-1956

38. USF Marinho Lemos/ Negrão de Lima

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Armando de Godoy Qd.29 Lts. 06 e 07 – Setor Negrão de Lima

Telefones: 3524-1815

• DISTRITO SUDOESTE

39. Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº - Vila Boa

Telefones: 3524-1680 e 3290-6092

40. Centro de Saúde "José do Egídio Martins" - Vila União

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua U-47 S/Nº - Vila União

Telefones: 3524-1620 e 3524-1622

41. Centro de Saúde Pq. Anhanguera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Travessa Machado de Assis, Qd. 2-A, Lts. 1 a 8 - Bairro Parque Anhanguera

Telefone: 3524-1670/1671

42. Centro de Saúde Vila Mauá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. das Bandeiras Qd. 35 Lts. 11 e 12 - Vila Mauá

Telefones: 3524-1640 e 3524-1641

43. USF - Andréia Cristina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Blumenau Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina

Telefones: 3288-3019

44. USF - Condomínio das Esmeraldas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 - Condomínios das Esmeraldas I

Telefones: 3578-3651

45. USF – Madre Germana

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. José Barbosa Dos Reis, Esq. Com Rua Jarina Qd. 53 Lt. 01, Madre Germana II

Telefones: 3578-6262

46. USF Garavelo B

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Ciro Manuel Qd 01 Lt 23 Setor Santa Rita 6ª etapa

Telefone: 3588-7115

47. USF Real Conquista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: R. RC. 51 c/ RC 17 c/ RC 18, Residencial Real Conquista

Telefone: 3524- 1601

48. USF Residencial Itaipu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua RI 37 esq. com RI 8 e RI 9, Residencial Itaipu

Telefone: 3524- 8294

49. USF Eli Forte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: R. EF 30, 64 - Res. Eli Forte Extensao

Telefone: 3575-5240

50. USF Caravelas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: R. JCA 12 - Jardim Caravelas

Telefone: 3588-5988

51. CIAMS Novo Horizonte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua, Av. Eng Jose Martins Fl Q 55, s/n - Vila Novo Horizonte

Telefone: 3524-8274

52. USF Santa Rita

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Americano do Brasil s/n° quadra 02 lote 06 Parque Santa Rita

Telefone: 3524- 6233

• DISTRITO NORTE

53. Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h

Endereço: Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 - Jd. Balneário Meia Ponte

Telefones: 3524-1908 e 3524-1909

54. Centro de Saúde Perim

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Perim, 404 - St. Perim

Telefones: 3524-3200

55. Centro de Saúde Vila Clemente

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua dos Tamoios, Qd 06, Lt 03 e 04, Vila Clemente

Telefones: 3524-3202/3524-3203

56. Centro de Saúde Itatiaia

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: R. R-12, s/n - Conj. Itatiaia

Telefones: 3524-1820

57. USF- Cachoeira Dourada

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Cachoeira Dourada Qd. 86 Lt. 08 - Jd. Guanabara I

Telefone: 3524-1889

58. USF- Vale dos Sonhos

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Maria de Jesus Qd 56 Lt 12, Residencial Vale dos Sonhos

Telefone: 3524-5002

59. CIAMS Urias Magalhães

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

Telefone: 3524-1995

60. USF Guanabara I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Porto Alegre, Qd 13-A, Lt 1 Jd Guanabara I.

Telefone: 3244 1885

61. USF São Judas Tadeu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Brasília esquina com Rua Santana Qd. 30 - Vila Jardim São Judas Tadeu,

Telefone: 3524-1845

• DISTRITO NOROESTE

62. USF Finsocial

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial

Telefones: 3524-3531/3533

63. Cais Setor Cândida de Morais

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº - Setor Cândida de Morais

Telefones: 3524-1940 e 3524- 1941

64. USF - Jardim Primavera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua CP - 38 Qd. 47, Lt 1 a 3 Jardim Primavera

Telefones: 3593-4547 e 3593-4573

65. USF - Estrela D´alva

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 16 de maio Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva

Telefone: 3524-3502

66. USF São Carlos

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua SC-27 com a Rua SC-46, Qd.84-A, AMP 11, Bairro São Carlos, região Noroeste de Goiânia

67. USF Novo Planalto

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Vm Três E quadra 95 – St. Novo Planalto

Telefone: 3524-5954

68. USF Jardim Curitiba I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua JC22 Area Verde Jardim Curitiba I

Telefone: 3524-3441

69. USF Brisas da Mata

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua BM10 Quadra 21 Lote 62 Residencial Brisas da Mata

Telefone: 3524-3527

70. USF – Alto do Vale

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua VF-9 com Rua Samir, Qd.área s/n, Setor Alto do Vale, região Noroeste de Goiânia

71. USF Vila Mutirão

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida do Povo Qd. D, Vila Mutirão

Telefones: 3524-3464

72. USF Boa Vista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida dos Ipês, Qd. 2 Lt. 62, Bairro Boa Vista

Telefones: 3524-1500

Confira os locais de vacinação em Aparecida de Goiânia:

- Central de Imunização - segunda a sábado, das 8 às 18h

- Maternidade Marlene Teixeira - segunda a sexta, das 8 às 18h

- Unidades Básicas de Saúde - segunda a sexta, das 8 às 16h

UBS Andrade Reis;

UBS Colina Azul;

UBS Bairro Cardoso;

UBS Delfiore;

UBS Alto Paraíso;

UBS Bandeirantes;

UBS Bairro Ilda;

UBS Independência;

UBS Buriti Sereno;

UBS Campos Elíseos;

UBS Cândido de Queiroz;

UBS Caraíbas;

UBS Chácara São Pedro;

UBS Cruzeiro do Sul;

UBS Jardim Bela Vista;

UBS Jardim Boa Esperança;

UBS Jardim dos Buritis;

UBS Jardim dos Ipês;

UBS Jardim Florença;

UBS Jardim Olímpico;

UBS Jardim Paraíso;

UBS Jardim Tiradentes;

UBS Madre Germana;

UBS Papillon Park;

UBS Parque Trindade;

UBS Pontal Sul II;

UBS Residencial Anhambi;

UBS Residencial Garavelo Park;

UBS Retiro do Bosque;

UBS Jardim Riviera;

UBS Rosa dos Ventos;

UBS Santa Luzia;

UBS Veiga Jardim;.

UBS Expansul.

