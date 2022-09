Goiânia e Aparecida continuam vacinando contra a covid-19 nesta semana. Na capital, existem duas opções, sendo a Van da vacinação ou uma das 72 salas disponíveis. Para conferir os endereços dos locais de vacinação, a orientação é acessar o site da Prefeitura de Goiânia. Nestes locais, o atendimento é das 08h às 17h.

Já em Aparecida, as vacinas estão disponíveis em 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS´s), na Central de Imunização e na Maternidade Marlene Teixeira. A vacinação nas UBSs precisa ser agendada pelo aplicativo Saúde Aparecida.

Quem pode se vacinar:

Pessoas com idade acima de três anos, segundo os critérios estabelecidos para o recebimento das doses. Quem tem a partir de 30 anos ou mais e precisa completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), bem como os adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

Documentação exigida para crianças e adultos

Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto, comprovante de vacinação e endereço. As crianças, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos devem preencher autorização para apresentação pelo responsável no posto de vacinação. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia ou no site de Aparecida.

VAN DA VACINAÇÃO EM GOIÂNIA

Segunda-feira (05/09)

Local: São Jorge Materiais de Construção

(Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Av. Goiás, 1406, Setor Central -Goiânia

Horário: Das 10h às 16h



Terça-feira (06/09)

Local: Terminal Praça da Bíblia (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Av. Anhanguera, 401, Setor

Leste Universitário - Goiânia

Horário: Das 8h às 16h

Quinta-feira (08/09)

Local: Escola Municipal João Alves de Queiroz (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza – SOMENTE PARA TRABALHADORES)

Endereço: Rua EF-16, 1-113, Residencial EliForte - Goiânia

Horário: Das 8h às 11h

Local: Colégio Estadual Roberto Civita

Endereço: Av. Orlando Marques de Abreu,

Qd.18 Lt.10, Residencial Kátia (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza – SOMENTE PARA TRABALHADORES)

Horário: das 13h às 16h

Sexta-feira (09/09)

Local: Faculdade de Odontologia da UFG (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza – SOMENTE PARA TRABALHADORES)

Endereço: Av. Universitária, s/n, Setor Leste Universitário

Horário: Das 8h às 16h

Sábado (10/09)

Local: Parque da Lagoa (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Rua Olímpica, 179-253, Parque Industrial João Braz

Horário: Das 8h às 16h

Local: Camelódromo de Campinas 2 (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Av. Anhanguera, 7840, Qd.99ª Lt.02, Setor Campinas

Horário: Das 8h às 16h

VACINAÇÃO EM APARECIDA

Pacientes acamados recebem a vacinação em casa, mediante agendamento telefônico pelo número 3545 5868. Na Central de Imunização, o atendimento é segunda a sábado, das 8 às 18h, e nas salas de vacinação das UBS´s de segunda à sexta, das 8 às 16h.

- Central de Imunização

- Maternidade Marlene Teixeira

- UBS Andrade Reis;

- UBS Colina Azul;

- UBS Bairro Cardoso;

- UBS Delfiore;

- UBS Alto Paraíso;

- UBS Bandeirantes;

- UBS Bairro Ilda;

- UBS Independência;

- UBS Buriti Sereno;

- UBS Campos Elíseos;

- UBS Cândido de Queiroz;

- UBS Caraíbas;

- UBS Chácara São Pedro;

- UBS Cruzeiro do Sul;

- UBS Jardim Bela Vista;

- UBS Jardim Boa Esperança;

- UBS Jardim dos Buritis;

- UBS Jardim dos Ipês;

- UBS Jardim Florença;

- UBS Jardim Olímpico;

- UBS Jardim Paraíso;

- UBS Madre Germana;

- UBS Papillon Park;

- UBS Parque Trindade;

- UBS Pontal Sul II;

- UBS Residencial Anhambi;

- UBS Residencial Garavelo Park;

- UBS Retiro do Bosque;

- UBS Jardim Riviera;

- UBS Rosa dos Ventos;

- UBS Santo André

- UBS Santa Luzia;

- UBS Veiga Jardim;.

- UBS Expansul

Leia também:

- Casos de ansiedade e depressão caem na 4ª onda da Covid

- Restrições de eventos e máscara reduziram transmissão da Covid